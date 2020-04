State dashboard now tracks COVID-19 cases by ZIP code.

Florida’s COVID-19 Data and Surveillance Dashboard now tracks coronavirus infection cases by ZIP code. To see the number of people living in your ZIP code who are infected, consult the list below, or visit this website.

CASES BY ZIP CODE

Santa Rosa County:

32570 – 5-9 cases

32571 – 13 cases

32531 – no cases

32564 – no cases

32577 – fewer than 5 cases

32583 – 5-9 cases

32566 – 16 cases

32563 – 5-9 cases

32561 – fewer than 5 cases

32568 - no cases

32565 - fewer than 5 cases

325MX – no cases

.

Okaloosa County:

32567 – no cases

32531 – no cases

32564 – no cases

32536 – fewer than 5 cases

32539 – 5-9 cases

325MX – no cases

32580 – no cases

32578 – 13 cases

32542 – fewer than 5 cases

32579 – fewer than 5 cases

32547 – fewer than 5 cases

32548 – 5-9 cases

32544 – no cases

32569 – fewer than 5 cases

32541 – 22 cases

32566 - 16 cases

Walton County

32567 – no cases

32433 – fewer than 5 cases

32539 – 5-9 cases

32435 – no cases

324MX – no cases

32439 – fewer than 5 cases

32578 – 13 cases

32455 – not available

32462 – not available

32550 – fewer than 5 cases

32459 – 5-9 cases

32461 – no cases

32464 - not available

.

Bay County

32428 – not available

32438 – no cases

32466 – fewer than 5 cases

32409 – fewer than 5 cases

32437 – not available

32413 – fewer than 5 cases

32405 – fewer than 5 cases

32407 – fewer than 5 cases

32408 – fewer than 5 cases

32403 – fewer than 5 cases

32404 – fewer than 5 cases

32462 - not available

32444 - fewer than 5 cases

32401 - 5-9 cases

32456 - not available

.

Holmes County

32464 - not available

32425 - not available

32440 - not available

32435 - no cases

32455 - not available

.

Washington County

32425 - not available

32428 - not available

32431 - not available

32466 - fewer than 5 cases

32409 - fewer than 5 cases

32462 - not available

32427 - not available

32437 - not available

32420 - not available

32455 - not available

.

Gulf County

32404 - fewer than 5 cases

32465 - not available

32456 - not available

32320 - not available

32424 - not available

32321 - no cases

.

Franklin County

32321 - no cases

323MX - not available

32322 - not available

32328 - not available

32320 - not available

32465 - not available

32358 - no cases

32346 - no cases

