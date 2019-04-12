Crestview Junior Varsity Flag football:
Ashley Adamec #29
Naomi Barr #14
Dasenique Brissett #5
Rylee Buttke #37
Lauren Butts #10
Tanji Cobbs #16
Keylah Dodson #4
Tenasha Hines #21
Elena Figueroa #25
Kaitlyn King #12
Maya Pena #10
Ariel Prosperi #18
Jacara Shingles #2
Shaniya Smothers #15
Carly Watts #34
Laine Wing #20
Alexis Wright #30
Crestview Varsity Flag Football:
Kianan Acol #8
Gaby Barr #7
Marissa Brown #3
Makayla Brown #42
Halee Duncan #33
Jayla Fitts #22
Jakia Gary #31
Jayna Gonzalez #24
Hale Hall #17
Deanna Holmes #1
Brianna Jones #11
Chloe Lewis #6
Nija Seals #32
Chaniya Skinner #13
Alicia Yelder #9
Amber Washington #23