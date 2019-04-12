By Ashleigh Wilde | 850-682-6524 | @cnbAshleigh | awilde@crestviewbulletin.com

Friday

Apr 12, 2019 at 10:55 AM Apr 12, 2019 at 10:55 AM


Crestview Junior Varsity Flag football:

Ashley Adamec #29

Naomi Barr #14

Dasenique Brissett #5

Rylee Buttke #37

Lauren Butts #10

Tanji Cobbs #16

Keylah Dodson #4

Tenasha Hines #21

Elena Figueroa #25

Kaitlyn King #12

Maya Pena #10

Ariel Prosperi #18

Jacara Shingles #2

Shaniya Smothers #15

Carly Watts #34

Laine Wing #20

Alexis Wright #30

 

Crestview Varsity Flag Football:

Kianan Acol #8

Gaby Barr #7

Marissa Brown #3

Makayla Brown #42

Halee Duncan #33

Jayla Fitts #22

Jakia Gary #31

Jayna Gonzalez #24

Hale Hall #17

Deanna Holmes #1

Brianna Jones #11

Chloe Lewis #6

Nija Seals #32

Chaniya Skinner #13

Alicia Yelder #9

Amber Washington #23